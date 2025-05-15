Ardahan'da kar yağışı, hayvanlarını otlatan vatandaşlara zor anlar yaşattı
ARDAHAN - Ardahan'da merada büyükbaş hayvan sürüsünü otlatan çobanlar, aniden bastıran kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.
Ardahan'ın Damal ilçesine bağlı Seyitören Köyü'ne ait meralarda hayvanlarını otlatırken bir anda bastıran kar yağışına yakalanan çobanlar, yağan karla beraber sürünün üşümesinden dolayı zor anlar yaşadı.
Kar yağışının etkili olmasından dolayı çobanlar büyükbaş hayvan sürüsünü köye indirmek zorunda kaldı.
Son Dakika › Güncel › Ardahan'da Ani Kar Yağışı Çobanları Zorladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?