Ardahan'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı
Ardahan'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

18.04.2026 19:20
Posof'ta çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, Davut A. gözaltına alındı.

Ardahan'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Posof ilçesinde Davut A, Serkan B. ve Mustafa Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada bıçakla yaralanan Serkan B. ile Mustafa Ş, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Posof Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Serkan B. ilk müdahalenin ardından Ardahan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili Davut A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ardahan'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Ardahan'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
