Ardahan'da Çığ Felaketi: 4 Ev Çöktü, 17 Büyükbaş Hayvan Öldü - Son Dakika
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Ardahan'da Çığ Felaketi: 4 Ev Çöktü, 17 Büyükbaş Hayvan Öldü

Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Derindere köyünde meydana gelen çığ felaketinde 4 ev çöktü ve 17 büyükbaş hayvan hayatını kaybetti. Mahsur kalan 11 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, AFAD ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı.

07.02.2024 13:24
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ARDAHAN'ın Posof ilçesine bağlı Derindere köyünde 4 evin üstüne çığ düştü. Evlerde mahsur kalan 11 kişi kendi imkanları ile kurtulurken ahırların çökmesi sonucu 17 büyükbaş hayvan öldü.

Ardahan'da iki gün boyunca etkili olan kar yağışı sebebiyle kar kalınlığı bir metreyi aştı. Posof ilçesine bağlı Derindere köyünde 4 evin üzerine çığ düştü. Çığ düşen evlerde 11 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlar kendi imkanları ile evlerden yara almadan kurtulurken, evlerin yanındaki ahırların çökmesi sonucu 17 büyükbaş hayvan öldü. İhbar üzerine köye giden AFAD ekipleri çığ düşen bölgede inceleme yaptı ve çöken evler ile ahırlarda hasar tespit çalışması başlattı.

Ardahan\'da Çığ Felaketi: 4 Ev Çöktü, 17 Büyükbaş Hayvan Öldü
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Ardahan'da Çığ Felaketi: 4 Ev Çöktü, 17 Büyükbaş Hayvan Öldü - Son Dakika
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