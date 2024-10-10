Ardahan'da Çöp Yığınları Tarım Arazilerini Tehdit Ediyor

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Çöp yığınları tehlike saçıyor

ARDAHAN - Ardahan'da çöp toplama alanına çöplerin gelişi güzel bırakılması sonucu tarım arazilerine dağılan çöpler, tehlike saçıyor.

Ardahan'da ilçe belediyeleri ile Ardahan il özel idaresi ekipleri tarafından çöp toplama alanına çöplerin gelişi güzel bırakılması sonucu Halilefendi mahallesi ile Kartalpınar köyünde bulunan tarım arazilerine dağılan çöpler, vatandaşları sağlık açısından tedirgin ediyor. Vatandaşların tüm girişimcilerine rağmen çöp atma işlemine devam edilmesi ve sokak köpeklerinin yiyecek ararken çöpün dağılmasına sebep olması tehlikeyi artırıyor.

Belediyeler Birliği tarafından Yıldız tabya bölgesinde bulunan düzenli depolama alanına bırakılan çöplerin, rüzgar ve sokak köpeklerinin yiyecek ararken tarım arazilerine dağılması insan sağlığını olumsuz etkiliyor. Arazilerinin çöplük haline getirilmesi ise mahalle sakinleri ile köylülerin tepkisine neden oluyor. İlçe belediyelerin bilinçsizce attığı çöpler sokak köpekleri tarafından etrafa dağıtılırken, bir kısmı da tarım arazilerine dağılıyor.

Köylüler zaman zaman arazide mıntıka temizliği yaparak topladıkları çöp yığınlarını ateş vererek yakıyor.