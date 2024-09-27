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Ardahan'da dağ ceylanı görüntülendi

ARDAHAN - Ardahan'da ormanlık alanda seke seke koşan dağ ceylanı, cep telefonuyla görüntülendi.

Ardahan'da Çamlıçatak ormanlık alanında zıplayarak ilerleyen ceylan, bölgeden geçen bir vatandaş tarafından görüntülendi. Ardahan'da Baran Can Yılmaz, Çamlıçatak ormanlık alanında fark ettiği dağ ceylanını cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Dağ ceylanı Çamlıçatak ormanlık alanında zıplayarak ilerlerken fark edildi. Görüntülerde ormanlık alanında koşan ceylan, daha sonra ormanlığın derinliklerine ilerleyerek gözden kayboldu.