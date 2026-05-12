ARDAHAN'da dolu yağışı etkili oldu, kara yolu kısa sürede beyaza büründü.
Ardahan'da kısa süreli sağanak sonrası dolu yağışı etkili oldu. Fındık büyüklüğünde yağan dolu, kısa sürede Ardahan-Damal kara yolunu beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, ekili alanlar ve çayırlar da dolu nedeniyle beyaza büründü. Dolu yağışı sonrası yine sağanak baş gösterdi.
