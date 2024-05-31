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Ardahan'da dolu yağışı sonrası her yer beyaza büründü

ARDAHAN - Ardahan'da etkili olan sağanak ve dolu, kenti beyaza bürüdü.

Ardahan'da sabah saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağmura, beraberinde dolu ve sert esen rüzgar da eşlik etti. 10.30'a doğru başlayan yağmur, dolu yağışını da beraberinde getirdi. Bazı vatandaşlar yağmur ve dolu yağışına sokakta hazırlıksız yakalandı. Fındık büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle cadde, sokaklar kısa süre içinde beyaza büründü.

Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı sonrası, kent merkezindeki cadde ve sokaklar ile yeşil alanlar ve parklar beyaz örtüyle kaplandı.

Doğan Karaçam, Yaz başlamadan kışın geldiğini söyleyerek, "Kar yağışı bitiyor, dolu yağıyor, dolu bitiyor kar yağıyor. Bu yaz ne zaman gelecek bu memlekete gelecek. Ne olacak bizim halimiz. Haziran ayı geldi ama halen daha dolu, kar ve tipiyle mücadele ediyoruz. Halen daha doğalgaz yakıyoruz. Bu ne zulüm" dedi.