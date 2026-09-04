Ardahan'da fındık büyüklüğünde dolu etkili oldu, yollar beyaza büründü
Ardahan kent merkezinde etkili olan sağanak, kısa sürede fındık büyüklüğünde doluya dönüştü. Yollarda su birikintileri oluştu ve çevre beyaza büründü, doludan kaynaklı olumsuzluklar kent genelinde yaşamı etkiledi.
Ardahan kent merkezinde sağanak ve dolu etkili oldu.
Şehir merkezinde başlayan sağanak, doluya dönüştü.
Fındık büyüklüğünde yağan dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
Yollarda su birikintileri oluştu, çevre beyaza büründü.
Kaynak: AA
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