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Ardahan'da Gece Sıcaklığı Sıfırın Altında 13 Dereceye Düştü - Son Dakika
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Ardahan'da Gece Sıcaklığı Sıfırın Altında 13 Dereceye Düştü

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye düştüğü Ardahan'ın çeşitli noktalarında karla mücadele devam ediyor. Karayolları ve Özel İdare ekipleri, açık olan yolları genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Ardahan\'da Gece Sıcaklığı Sıfırın Altında 13 Dereceye Düştü
07.01.2024 - 16:51,
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Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye düştüğü Ardahan'ın çeşitli noktalarında karla mücadele devam ediyor.

Önceki gün kar yağışının ardından soğuk havanın etkili olduğu şehirde, hava sıcaklığı gece sıfırın altında 13 derece kaydedildi.

Soğuk havaya rağmen Karayolları ve Özel İdare ekipleri, bazı noktalarda kar püskürtme (rotatif) aracı ile çalışma yaptı.

Açık olan yolları genişleten ekipler, başta kenti Karadeniz bölgesine bağlayan Ardahan- Artvin kara yolunun Sahara mevkisi olmak üzere, birçok noktada çalışma yürütüyor.

Kaynak: AA
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