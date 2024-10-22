Ardahan'da İmar Uygulamasına Protesto - Son Dakika
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Ardahan'da İmar Uygulamasına Protesto

Ardahan\'da İmar Uygulamasına Protesto

Ardahan'da vatandaşlar, imar uygulaması nedeniyle belediye önünde toplanarak tepki gösterdi.

22.10.2024 18:50
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Ardahan'da vatandaşlar, belediye önünde toplanarak imar uygulamasına tepki gösterdi.

Kentte bir grup, İmar Kanunu 18. maddenin uygulamasının mağduru olduğunu belirterek, konuya tepki göstermek için Ardahan Belediyesi önünde toplandı.

Grup adına açıklama yapan Candar Yılmaz, 18. maddenin çok sayıda mağduru olduğunu ileri sürerek, bununla ilgili belediyeden çözüm beklediklerini söyledi.

Mağduriyetlerinin giderilmesi için toplandıklarını, ancak günlerdir belediyenin kendilerini muhatap almasını beklediklerini belirten Yılmaz, "Arsamızda ve mülkümüzde işlem yapamıyoruz. Bu konuda mağduruz çünkü süreç devam ediyor. Devam eden bir süreçte ise bize izin verilmiyor. Mağdur olduğumuz için toplandık." dedi.

Vatandaşlardan Tarık Yıldırım da tepki göstermek için her hafta toplanacaklarını söyledi.

Muhatap aradıklarını anlatan Yıldırım, "Sürecin tamamlanmasını bekliyorum. Ne zaman tamamlanacak henüz bize bilgi veren yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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