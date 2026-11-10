Ardahan'da iş yeri kurşunlama olayında 6 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Ardahan'da iş yeri kurşunlama olayında 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Ardahan'ın Kaptanpaşa Mahallesi'nde 7 Kasım'da bir iş yerinin silahla kurşunlanmasına ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi; olay sırasında iş yeri kapalı olduğu için yaralanan olmadı.

Ardahan'da bir iş yerine silahla ateş açılmasına ilişkin 6 şüpheli yakalandı.

Kaptanpaşa Mahallesi'nde 7 Kasım'da bir iş yerinin kurşunlanması üzerine polis ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Olay sırasında iş yerinin kapalı olması nedeniyle yaralanan olmamıştı.

Kaynak: AA
3. SayfaArdahanGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Ardahan'da iş yeri kurşunlama olayında 6 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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