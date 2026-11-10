Ardahan'da iş yeri kurşunlama olayında 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Ardahan'da iş yeri kurşunlama olayında 6 şüpheli adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ardahan'ın Kaptanpaşa Mahallesi'nde 7 Kasım'da bir iş yerinin silahla kurşunlanmasına ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi; olay sırasında iş yeri kapalı olduğu için yaralanan olmadı.
Ardahan'da bir iş yerine silahla ateş açılmasına ilişkin 6 şüpheli yakalandı.
Kaptanpaşa Mahallesi'nde 7 Kasım'da bir iş yerinin kurşunlanması üzerine polis ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Olay sırasında iş yerinin kapalı olması nedeniyle yaralanan olmamıştı.
Kaynak: AA
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