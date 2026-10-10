Ardahan'da JASAT'ın hırsızlık operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı, 1 aranıyor - Son Dakika
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Ardahan'da JASAT'ın hırsızlık operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı, 1 aranıyor

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Ardahan'da JASAT ekiplerinin hırsızlık olaylarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı, bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ardahan'da jandarma ekiplerince hırsızlık olaylarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, il genelinde yaşanan hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda 5 zanlı yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Bir şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
HırsızlıkGüvenlik3. SayfaArdahanGüncelJASATSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Ardahan'da JASAT'ın hırsızlık operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı, 1 aranıyor - Son Dakika
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