Ardahanlılar yeni güne karla uyandı
ARDAHAN - Ardahan'da kar yağışı yeniden etkisini gösterdi, vatandaşlar yeni güne karla uyandı.
Ardahanlılar haftanın yeni gününe karla uyandı. Ardahan'da sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı kısa süreli etkili oldu.
Kentte etkili olan yağış, trafiği olumsuz etkilemedi.
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