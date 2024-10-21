Ardahan\'da Kar Yağışı Kenti Beyaza Bürüdü

ARDAHAN'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Gece yağan yağmur sabaha karşı kar yağışına dönüştü. Yağan karla birlikte otomobiller, bitkiler ve ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı. Yüksek kesimlerde kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atları, Kura nehri kenarına kadar inerek beslenmeye çalıştı.
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