Ardahan'da Karla Mücadele Başladı

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Kar ve tipi nedeniyle kapanan Ardahan-Şavşat ve Türkgözü-Posof- Damal kara yolunda karla mücadele çalışmalarına başlandı.

Kentin genelinde etkili olan kar ve yoğun tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi ile Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkilerinin açılması için ekipler çalışma başlattı.

Karayolları 183. Şube Şefliğine bağlı ekipler, öncelikle küçük araçların geçişini sağlamak amacıyla yoğun karla mücadele çalışması yürütüyor.

Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Posof tarafında ise çok sayıda tır sürücüsü yolun açılmasını bekliyor.