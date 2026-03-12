Ardahan\'da Karla Mücadele Devam Ediyor

Ardahan'da kara yollarında karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde yoğun kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Karayolları ekipleri, söz konusu yolda ulaşımın aksamaması için 2 bin 470 rakımlı Sahara mevkisinde karla mücadele çalışması başlattı.

Karayolları 183. Şube Şefliği ekiplerince karla mücadelenin yanı sıra yol genişletme çalışması da yürütülüyor.

Bölgedeki yoğun kar kütleleri kepçe, greyder ve kar savurma makinesiyle temizleniyor.