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Ardahan'da karlı arazide yiyecek arayan vaşak görüntülendi

ARDAHAN - Türkiye'de yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak Ardahan'ın Posof ilçesi kırsalında görüntülendi.

Dünyada ve Türkiye'de birinci derecede koruma altında bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan türler bölümünde kırmızı listede yer alan vaşak, Ardahan'ın Posof ilçesi kırsalında vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Kış aylarının çetin geçmesinden dolayı vaşak yerleşim yerlerine kadar indi. Karlı arazide yiyecek arayan vaşağı gören vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.