Ardahan\'da Kura Nehri\'nde Su Seviyesi Düşünce Balıklar Su Yüzeyine Çıktı

Ardahan'da hava sıcaklığının etkisiyle suyu azalan Kura Nehri'nde yoğun yosun oluştu, balıklar su yüzeyine çıktı.
Son günlerde havaların sıcak seyrettiği kentteki bazı göl ve akarsuların su seviyesi düştü.
Kent merkezinden geçen Kura Nehri'nin de suyu büyük ölçüde azaldı.
Nehrin tarihi Ardahan Köprüsü ile Millet Bahçesi bölgelerinde yoğun yosun oluştu.
Suların çekilmesiyle nehir, balıkçıl kuşlar ile martıların uğrak yeri oldu.
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