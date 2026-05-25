Ardahan'da Kurban Bayramı Güvenlik Tedbirleri Artırıldı

25.05.2026 19:58
Ardahan Valiliği, Kurban Bayramı'nda sağlık ve güvenlik hizmetlerini artırdı. 4 binin üzerinde personel görevlendirildi.

Ardahan Valiliği, Kurban Bayramı dolayısıyla il genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla sağlık, güvenlik ve acil çağrı hizmetlerinde tedbirlerin artırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların bayram süresince herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için ilgili tüm kurumlarda yoğun personel görevlendirmesi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğünce bayram boyunca acil servislerde 192, acil servis dışı birimlerde 381 personelin görev yapacağı, evde sağlık hizmetlerinde ise 6 ekipten oluşan 48 personelin hizmet vereceği, ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin de kesintisiz sürdürüleceği ifade edildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'nde vatandaşlara gerekli bilgilendirme ve yardımın sağlanması amacıyla 56 çalışan, güvenlik tedbirleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığınca 2 bin 658 personel ve 604 ekip, İl Emniyet Müdürlüğünce de 3 bin 6 personel ve 354 ekibin sahada görev yapacağı bildirildi.

Bayram trafiğinde can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla sürücülere trafik kurallarına uyma çağrısında bulunulan açıklamada, "Emniyet kemerinizi takın, hız sınırlarına uyun, uykusuz yola çıkmayın, aşırı hızdan kaçının ve takip mesafenizi koruyun." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Ardahan Valiliği, Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Güvenlik, Ardahan, Güncel, Yaşam

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
