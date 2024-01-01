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Ardahan'da iki otomobil çarpıştı, dört kişi yaralandı - Son Dakika
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Ardahan'da iki otomobil çarpıştı, dört kişi yaralandı

Ardahan'da meydana gelen trafik kazasında, sürücüleri belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada dört kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

Ardahan\'da iki otomobil çarpıştı, dört kişi yaralandı
01.01.2024 - 20:47,
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Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu dört kişi yaralandı.

Sürücüleri öğrenilemeyen 75 AAD 700 plakalı otomobil ile 47 DE 939 plakalı otomobil Kongre Caddesi'nde Balıkçı kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler ile araçlardaki iki kişi ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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