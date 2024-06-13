Ardahan'da sağanak nedeniyle evin çatısı çöktü, kadın ağır yaralandı

Ardahan'da sağanak nedeniyle tek katlı evin çatısı çöktü, göçük altında kalan kadın ağır yaralandı.
Kentte etkili olan yağışlar, Göle ilçesinde şiddetini artırtı.
Çardaklı köyünde ikamet eden 47 yaşındaki F.A, tek katlı evin çatısının çökmesi sonucu ağır yaralandı.
Yakınları tarafından durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce çöken çatının altından ağır yaralı olarak çıkarılan F.A, Göle Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Ardahan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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