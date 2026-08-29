Ardahan'da Sağanak ve Dolu Etkili Oldu
Ardahan'da etkili olan sağanak ve dolu, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı.
Ardahan'da sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Sağanakla birlikte zaman zaman dolu da etkili oldu.
Dolu ve şiddetli sağanak yüzünden sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
Kaynak: AA
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