Güncel

Ardahan'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu

ARDAHAN - Ardahan'ın Posof ilçesinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.

Posof'ta aralıklı sağanak ve dolu yağışı etkili oluyor. Aniden bastıran yağış nedeniyle ilçeye bağlı Gürarmut köyünde araçlar ve tarım arazileri zarar gördü. Dolu yağışının etkili olduğu köy kısa süreliğine beyaza büründü.

Sağanak yağış nedeniyle bazı noktalarda su taşkınları yaşandı.