Ardahan'da sağanak yağış sonrası oluşan gökkuşağı hayran bıraktı
ARDAHAN - Ardahan'da kısa süreli etkili olan sağanak sonrası ortaya çıkan gökkuşağı, görsel şölen yaşattı.
Ardahan'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, kısa süreli etkili oldu. Yağmur bulutlarının bir anda dağılıp güneşin yüzünü göstermesiyle, gökkuşağı ortaya çıktı.
Uzun süre gökyüzünde kalan gökkuşağı, kentin birçok noktasından da izlendi.
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