Ardahan'da Sağlık Yatırımları Gelişiyor - Son Dakika
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Ardahan'da Sağlık Yatırımları Gelişiyor

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Ardahan'da sağlık hizmetleri için yeni Aile Sağlığı Merkezleri ve uzman kadrolar açılacak.

Ardahan İl Sağlık Müdürü İshak Askeroğlu, kentte sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik yatırımlar ile uzman hekim kadrolarına ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Askeroğlu, kurumun sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Damal ilçesinde yapımı yarım kalan Aile Sağlığı Merkezinin ikmal ihalesinin gerçekleştirildiğini, önümüzdeki hafta yüklenici firmayla sözleşme imzalanarak çalışmalara başlanacağını ve merkezin yıl içerisinde hizmete açılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Merkez İnönü Mahallesi Sugöze mevkisinde yapılması planlanan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun ihalesinin de yapıldığını belirten Askeroğlu, yüklenici firmayla gelecek hafta sözleşme imzalanacağını ifade etti.

Posof ve Çıldır ilçe devlet hastanelerinde ilk kez Dahiliye (İç Hastalıkları) uzmanı kadrosu açıldığını ve yakın zamanda atama yapılacağını aktaran Askeroğlu, Ardahan Devlet Hastanesi'nde de ilk kez Tıbbi Onkoloji kadrosu açıldığını, hekimin atanmasının ardından Onkoloji Servisi açılmasının planlandığını bildirdi.

Göle ilçesine bağlı Köprülü beldesinde yapımı devam eden Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yatırımında son aşamaya gelindiğini belirten Askeroğlu, kısa sürede ihaleye çıkılacağını söyledi.

Askeroğlu, ayrıca Merkez İnönü Mahallesi'ndeki yeni TOKİ bölgesi ile merkeze bağlı Tunçoluk köyünde yeni Aile Sağlığı Merkezlerinin yapılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

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