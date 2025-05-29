Ardahan\'da Sel Felaketi

Ardahan'da sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle 2 köyde hasar oluştu.

Kentte dün başlayan sağanak, gece boyunca etkisini sürdürdü.

Yağış sonrası Göle ilçesine bağlı Kalecik ve Yeniköy köylerinde sel meydana geldi.

Sel, köylerdeki bazı evlerde, ahırlarda ve yollarda hasara neden oldu.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.