Ardahan\'da Sendika Yeni Taleplerini Açıkladı

Ardahan'da Öz Sağlık-İş Sendikası üyeleri, 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin taleplerini açıkladı.

Ardahan Devlet Hastanesi Acil Servis önünde toplanan sendika üyeleri, afiş ve posterler ile taleplerini iletti.

Öz Sağlık-İş Sendikası Ardahan Şube Temsilcisi Kurtuluş Kayatürk, yaptığı basın açıklamasında, HAK-İŞ'li emekçiler olarak aylar önce başlayan Kamu Çerçeve Protokolü sürecini umutla ve sabırla takip ettiklerini söyledi.

Bu sürecin, emeklerinin karşılığını alacağını, geçim derdine çare olacak bir toplu sözleşmeyle sonuçlanmasını beklediklerini ifade eden Kayatürk, "HAK-İŞ olarak yevmiyeler arasındaki yürürlük süresinden kaynaklı farklılıkların giderilmesini, ücretlerde yaşanan gerilemenin telafi edilmesi için taban ücretin 1800 liraya çıkarılmasını, işe yeni başlayanlarla tecrübeli işçiler arasında farklılık olması için kıdem zammının ücrete eklenmesini, birinci yılın ilk altı ayı için ise yüzde 50 oranında zam yapılmasını talep ettik." dedi.

Kayatürk, TÜHİS'in birinci altı ay için yüzde 16'lık bir zam teklifi sunduğunu, ilk beş ayda gerçekleşen enflasyon şimdiden yüzde 15'e ulaşmış durumda olduğunu anlattı.