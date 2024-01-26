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Ardahan'da Sibirya soğukları: Ağaçlar kırağa tutuldu - Son Dakika
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Ardahan'da Sibirya soğukları: Ağaçlar kırağa tutuldu

Doğu Anadolu'nun yüksek rakımlı illerinden Ardahan'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 15,1 derece olarak ölçüldü. Soğuk hava nedeniyle kentte ağaçlar ve bitkiler kırağa tutuldu. Ardahan'ın ilçelerinde ise en düşük sıcaklıklar Damal'da eksi 12,3, Göle'de eksi 20,4, Hanak'ta eksi 13,6, Posof'ta eksi 9,4, Çıldır'da eksi 13,5 derece olarak kaydedildi.

Ardahan\'da Sibirya soğukları: Ağaçlar kırağa tutuldu
26.01.2024 - 11:34,
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SİBİRYA soğuklarının etkili olduğu Ardahan'ı kırağı kapladı. Soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı tuttu.

Doğu Anadolu'nun yüksek rakımlı illerinden Ardahan kent merkezinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 15,1 derece olarak ölçüldü. Soğuk hava nedeniyle sis ve kırağının etkili olduğu kentte ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu. Ardahan'ın ilçelerinde ise en düşük sıcaklıklar şöyle gerçekleşti:

Damal eksi 12,3, Göle eksi 20,4, Hanak eksi 13,6, Posof eksi 9,4, Çıldır eksi 13,5.

Kaynak: DHA
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