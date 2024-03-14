Ardahan'da Sibirya soğukları: Göle eksi 15
ARDAHAN - Ardahan'ın Göle ilçesinde Sibirya soğukları etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Ardahan'da dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Ardahan'ın Göle ilçesinde hava sıcaklığı eksi 15 derece olarak ölçülürdü. Dondurucu soğuktan dolayı ağaçlar kırağı tuttu.
Sibirya soğuklarının birkaç gün daha devam edeceğini belirten uzmanlar, bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi beklendiğini açıkladı. Uzmanlar, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan 'Gerekirse kura müdahale edilecek, ÖTV ve KDV'de artış olacak' iddiasının doğru olmadığını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, basına kapalı bir toplantıda bu iddiaları söylemediği belirtildi.
Kocaeli'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda 3 kilo 102 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram esrar, 7 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin 200 lira ile 12 bin Suriye lirası ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılardan 3'ü tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Rize'de düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Erbakan, ramazan ayının bütün ezilenlerin, mazlumların kurtuluşuna vesile olmasını dilediğini belirtti. Ayrıca Erbakan, partisinin hızla büyüdüğünü ve milletin Yeniden Refah Partisi'ne akın ettiğini söyledi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Fernando Santos'un yönetiminde gerçekleşen antrenman kondisyon ve taktik çalışmalarını içeriyordu. Siyah-beyazlılar, yarın yapacakları antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara Mobilyacılar, Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Altınok, esnaf ve sanatkarları tebrik ederek, sitelerin 5 yılda hak ettiği hizmeti alamadığını belirtti ve çözüm önerilerini paylaştı. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ise Altınok için oy isteyerek, Ankara'da yeni bir dönemin başlamasını istediklerini ifade etti. İftar programına birçok siyasi isim de katıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Mamak'ta Mutlu Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin vatandaşlara, 'Sizler inşallah evlerinize oturuncaya, 'Allah sizden razı olsun' deyinceye kadar bu mahalleden çıkmayacağız. Hiç endişeniz olmasın. Biz bunun sözünü veriyoruz.' dedi. Özhaseki, Mamak ilçesine bağlı Mutlu Mahallesi'nde yapımı süren kentsel dönüşüm şantiyesini ziyaret ederek, 464 konut, 7 iş yeri ve bir caminin yer aldığı projeye ilişkin bilgi aldı.
Bodrum Belediyesi ve Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen Superpar Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları başladı. Yarışlara 9 ülke 48 kulüpten 389 sporcu katılacak.
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