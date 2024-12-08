Ardahan'da soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiliyor
ARDAHAN - Ardahan'da sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiledi.
Ardahan'da soğuk havanın etkisiyle cadde ve sokaklar buzla kaplandı, ağaçlarda kırağı oluştu. İnsanların otomobillerini soğuktan battaniyeyle korumaya çalıştığı kentte, binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu.
Erken saatlerde kentte etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Son Dakika › Güncel › Ardahan'da Soğuk ve Sis Sorunları Artırdı - Son Dakika
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