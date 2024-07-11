Ardahan'da sürücüler tır parkında geçiş belgesi alabilecek - Son Dakika
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Ardahan'da sürücüler tır parkında geçiş belgesi alabilecek

Ardahan\'da sürücüler tır parkında geçiş belgesi alabilecek

Ardahan'daki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nı kullanan sürücüler, geçiş belgelerini tır parkında mola verirken alabilecek. Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, geçiş belgesi işlemlerinin tır parkına taşındığını ve sürücülerin parktan çıktıktan sonra başka bir işlemle uğraşmaması için bu hizmetin sunulduğunu belirtti.

11.07.2024 12:19
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Gürcistan sınırında bulunan Ardahan'daki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nı kullanan sürücüler, geçiş belgelerini tır parkında mola verirken alabilecek.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, gazetecilere, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda verilen geçiş belgesi işlemlerinin, tır parkına taşındığını söyledi.

Geçen yıl aralık ayında hizmete alınan tır parkındaki hizmetlerin daha kolay ve hızlı yapılması için çalışma yaptıklarını anlatan Demirci, şunları kaydetti:

"İki ülke arasında giriş veya çıkış yaparken kullanılan bizim de dozvola dediğimiz geçiş işlemi hizmetini artık parkta veriyoruz. Daha önceleri bu işlem kapı içinde yapılıyordu ancak sürücü tır parkına giriş yaptığında bu işlemi de parkta yapsın istedik. Yani sürücünün parktan çıktıktan sonra bir daha başka bir işlemle uğraşmaması için bu hizmeti sunuyoruz."

Kaynak: AA

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