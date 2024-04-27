Ardahan'da Tarihi Kale ve Çevresi Temizlendi - Son Dakika
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Ardahan'da Tarihi Kale ve Çevresi Temizlendi

Ardahan\'da Tarihi Kale ve Çevresi Temizlendi

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'in talimatıyla, tarihi kale ve civarı başta olmak üzere kapsamlı çevre temizliği yapıldı. Valilik organizesinde çevre temizliğine ve doğanın korunmasına dikkati çekmek amacıyla etkinlik düzenlendi. İŞKUR'un Toplum Yararına Programı kapsamında istihdam edilen personelin katılımıyla, Ardahan Kalesi ve Şehir Stadyumu ile bazı bölgelerde temizlik etkinliği düzenlendi. Kura Nehri, cadde, sokak, park ve bahçeler ile Ardahan Kalesi çevresinde geniş kapsamlı çöp toplama ve temizlik çalışması gerçekleştirildi. Vali Hayrettin Çiçek, etkinliğe yaklaşık 100 işçinin katıldığını belirterek, daha temiz bir Ardahan için çalıştıklarını ve temizlikte destek olan Ardahanlılara teşekkür etti.

27.04.2024 11:03
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Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'in talimatıyla, tarihi kale ve civarı başta olmak üzere kapsamlı çevre temizliği yapıldı.

Valilik organizesinde çevre temizliğine ve doğanın korunmasına dikkati çekmek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Bu kapsamda İŞKUR'un Toplum Yararına Programı kapsamında istihdam edilen personelin katılımıyla, Ardahan Kalesi ve Şehir Stadyumu ile bazı bölgelerde temizlik etkinliği düzenlendi.

Kura Nehri, cadde, sokak, park ve bahçeler ile Ardahan Kalesi çevresinde geniş kapsamlı çöp toplama ve temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Vali Hayrettin Çiçek, AA muhabirine, etkinliğe yaklaşık 100 işçinin katıldığını söyledi.

Daha temiz bir Ardahan için çalışma yürüttüklerini ifade eden Çiçek, "Kent merkezinde yoğun çöp birikintilerinin bulunduğu bölgelerde temizlik çalışması başlattık. Çalışma, Ardahan Kalesi çevresi ile Kura Nehri bölgesi başta olmak üzere, cadde, sokak, park ve bahçeleri de kapsadı. Çalışmanın yapıldığı alanlar çöp ve atıklardan arındırılarak temizlendi. Çalışmaya katılan personelin amacı temiz bir Ardahan." dedi.

Vali Çiçek, temizlikte destek olan ve duyarlı davranan Ardahanlılara teşekkür etti.

Kaynak: AA

Hayrettin Çiçek, Ardahan, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahan'da Tarihi Kale ve Çevresi Temizlendi - Son Dakika

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