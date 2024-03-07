Ardahan'da Terör Propagandası Yapan 7 Kişi Yakalandı, 10 Düzensiz Göçmen Sınır Dışı Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ardahan'da Terör Propagandası Yapan 7 Kişi Yakalandı, 10 Düzensiz Göçmen Sınır Dışı Edildi

Ardahan\'da Terör Propagandası Yapan 7 Kişi Yakalandı, 10 Düzensiz Göçmen Sınır Dışı Edildi

Ardahan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, son 2 ayda Ardahan'da terör propagandası yapan 7 kişinin yakalandığı ve 10 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği belirtildi. Ayrıca, bir organizatör tutuklandı. Valilik, kentin güvenlik ve asayişinin sağlanması için suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

07.03.2024 14:39  Güncelleme: 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan'da son 2 ayda terör propagandası yapan 7 kişi yakalandı, 10 düzensiz göçmen sınır dışı edildi, bir organizatör tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin güvenlik ve asayişinin sağlanmasına yönelik suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

İlin huzur ve güveninin temini amacıyla 2024'te düzensiz göçle mücadeleye ağırlık verildiğini aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu yılın ilk 2 ayında 10 düzensiz göçmen yakalandı. 10 organizatör şahsa işlem yapılırken, 1'i tutuklandı. Düzensiz göçmen hakkında da sınır dışı işlemleri uygulanmıştır. Terörle mücadele de kararlılık sürecek. Özellikle sosyal medya üzerinden terör örgütlerin lehine propaganda yapan şahısların yakalanmasına yönelik 7 kişi yakalanmıştır."

Kaynak: AA

Ardahan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahan'da Terör Propagandası Yapan 7 Kişi Yakalandı, 10 Düzensiz Göçmen Sınır Dışı Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:47 İmamoğlu’nun kapıyı gösterdiği Burcu Köksal’a bir tepki de Özgür Özel’den İmamoğlu'nun kapıyı gösterdiği Burcu Köksal'a bir tepki de Özgür Özel'den
15:23 Akşener’in esnaf ziyaretinde arbede Yeniden Refahlı bir kişi pankart asmak isteyince ortalık karıştı Akşener'in esnaf ziyaretinde arbede! Yeniden Refahlı bir kişi pankart asmak isteyince ortalık karıştı
14:52 Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı’ya çarpan Porsche’nin son hali ortaya çıktı Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'ya çarpan Porsche'nin son hali ortaya çıktı
13:59 Cinsel istismarın yaşandığı yurtta skandal sözler: Bazen ortaokul öğrencileri bir kadından daha cazip gelir Cinsel istismarın yaşandığı yurtta skandal sözler: Bazen ortaokul öğrencileri bir kadından daha cazip gelir
13:48 Erbakan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt: Her yerde kazanmak için seçime giriyoruz Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Her yerde kazanmak için seçime giriyoruz
15:50 DEM Partili Bakırhan’dan CHP’li Köksal’ın sözlerine tepki: Kürtler belediyeden giremez diyen aday hangi yüzle oy isteyecek DEM Partili Bakırhan'dan CHP'li Köksal'ın sözlerine tepki: Kürtler belediyeden giremez diyen aday hangi yüzle oy isteyecek?
15:12 Union Saint Gilloise, Fenerbahçe maçına yedek stoper olmadan çıkacak Union Saint Gilloise, Fenerbahçe maçına yedek stoper olmadan çıkacak
15:11 RTÜK, Taş Kağıt Makas dizisindeki tartışmalı sahne için incelemeye aldı RTÜK, Taş Kağıt Makas dizisindeki tartışmalı sahne için incelemeye aldı
15:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin mitinginde pankarta vurgu yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin mitinginde pankarta vurgu yaptı
14:52 Antalya’da yabancılara ait evlere çöken “Onur Demirci“ suç örgütü çökertildi 14 şüpheli gözaltına alındı Antalya'da yabancılara ait evlere çöken "Onur Demirci" suç örgütü çökertildi! 14 şüpheli gözaltına alındı
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Elazığ mitingine eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elazığ mitingine eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da katıldı
14:36 AK Parti Adayı Ali Murat Bucak: Valiyi arıyorum her şey 5 dakikada AK Parti Adayı Ali Murat Bucak: Valiyi arıyorum her şey 5 dakikada
12:21 İmamoğlu’ndan Burcu Köksal’ın ’DEM Parti’ çıkışına sert yanıt: Kendine başka parti bulacak İmamoğlu'ndan Burcu Köksal'ın 'DEM Parti' çıkışına sert yanıt: Kendine başka parti bulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2024 16:09:08. #1.12#
SON DAKİKA: Ardahan'da Terör Propagandası Yapan 7 Kişi Yakalandı, 10 Düzensiz Göçmen Sınır Dışı Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement