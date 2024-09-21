Ardahan\'da Kazada 1 Ölü, 11 Yaralı

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Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1'i ağır 11 kişi yaralandı.

Çıldır-Aşık Şenlik kara yolu Aşık Şenlik Tüneli yol ayrımında, sürücüleri öğrenilemeyen 34 TA 0373 ve 28 ACM 171 plakalı otomobiller çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 12 kişi yaralandı. Kaza yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan bir yaralıya AFAD ekibi müdahale etti.

Ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi ile Çıldır İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çıldır İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralılardan G.Ş. (44) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.