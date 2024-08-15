Ardahan'da traktöre çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Y.Ç. (21) yönetimindeki motosiklet, Ardahan- Kars kara yolunun Çamlıçatak mevkisinde A.A. idaresindeki 75 BC 929 plakalı traktöre bağlı römorka çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerce yapılan inceleme de motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.
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