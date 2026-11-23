Ardahan'da Türkgözü Gümrük yolunda buzlanma 6 tırı yolda bıraktı, kurtarma başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ardahan'da Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'na ulaşım sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde etkili olan kar ve buzlanma ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun buzlanma nedeniyle 6 tır yolda kaldı ve Karayolları ekipleri kurtarma çalışması başlattı.
Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle 6 tır yolda kaldı.
Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'na ulaşım sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde etkili olan kar ve buzlanma ulaşımı olumsuz etkiledi.
Yoğun buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların ilerlemekte güçlük çektiği güzergahta 6 tır yolda kaldı.
Karayolları ekipleri, bölgede mahsur kalan tırların kurtarılması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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