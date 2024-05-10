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Ardahan'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda bir şüphelinin üzerinde yaptığı aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.