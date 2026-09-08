Ardahan'da Vali Yamlı başkanlığındaki toplantıda 2026-2027 eğitim hedefleri ele alındı
Ardahan'da Vali Ömer Hilmi Yamlı başkanlığında yapılan toplantıda, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında akademik başarıyı artırma ve eğitim hizmetlerini etkin yürütme çalışmaları görüşüldü. Toplantıda LGS-YKS sonuçları değerlendirilirken, katılımcılar yeni eğitim yılının öncelikli hedeflerini ele aldı.
Ardahan'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrencilerin akademik başarısının artırılması ve eğitim hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine yönelik çalışmalar, Vali Ömer Hilmi Yamlı başkanlığında düzenlenen toplantıda ele alındı.
Valilikte düzenlenen toplantıda, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının öncelikli hedefleri değerlendirildi.
Toplantıda, ilin eğitim göstergeleri ile 2026 LGS ve YKS sonuçları değerlendirilerek, eğitim hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi ve öğrencilerin akademik başarılarının artırılmasına yönelik çalışmalar görüşüldü.
Vali Yamlı, öğrencilerin geleceğine katkı sunacak her türlü çalışmanın kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.
Toplantıya Vali Yardımcısı Mehmet Sert, İl Milli Eğitim Müdürü Kenan Kaya, şube müdürleri ve il merkezine bağlı eğitim kurumlarının müdürleri katıldı.
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