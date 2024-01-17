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Ardahan'da yasa dışı silah ticareti yapan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Ardahan'da yasa dışı silah ticareti yapan 4 kişi tutuklandı

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramada 6 tabanca ile tabancalara ait 6 şarjör ve fişekler ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece 'yasa dışı silah ticareti' suçlamasıyla tutuklandı.

Ardahan\'da yasa dışı silah ticareti yapan 4 kişi tutuklandı
17.01.2024 - 13:13,
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Ardahan'da yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Baskın yapılan adreslerde yapılan aramada 6 tabanca ile tabancalara ait 6 şarjör ve fişekler ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "yasa dışı silah ticareti" suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ardahan'da yasa dışı silah ticareti yapan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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