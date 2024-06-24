Ardahan'da yiyecek arayan kurt sürüsü havadan görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ardahan'da yiyecek arayan kurt sürüsü havadan görüntülendi

Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki bir doğa fotoğrafçısı, eski Beyrehatun köyü yayla yolunda ilerleyen kurt sürüsünü dron ile görüntüledi. Kurtlar, yiyecek aramak için merada gezerken dron sesine doğru baktıktan sonra dağlık alana doğru ilerledi.

24.06.2024 21:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan'da kurt sürüsü böyle görüntülendi

ARDAHAN - Ardahan'da yiyecek arayan kurt sürüsü havadan görüntülendi.

Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki görüntülerde merada yeşilliklerde ilerleyen kurt sürüsü görüntülendi. Çıldır ilçesine bağlı eski Beyrehatun köyü yayla yolunda ilerleyen kurt drone ile görüntülendi. Doğa fotoğrafçısı Doğu Yılmaz, arazide çekim yaparken kurt sürüsüne rastladı.

Yılmaz, yayla yolunda sürü halinde gezen ve yiyecek arayan sürünün görüntülerini dron ile kaydetti. Havadan dron sesinin geldiği yöne doğru bakan kurtlar, bir süre bölgede gezindikten sonra dağlık alana giderek gözden kayboldu.

Kaynak: İHA

Ardahan, Çıldır, Hayvanlar, Çevre, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahan'da yiyecek arayan kurt sürüsü havadan görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:09 Erzurum’da aracın üzerinden geçen çocuk hayatını kaybetti Erzurum'da aracın üzerinden geçen çocuk hayatını kaybetti
22:04 ATM’lerde para çekme limitleri değişti ATM'lerde para çekme limitleri değişti
22:04 Dışişleri Bakanı Fidan: 3. Dünya Savaşı riski var Dışişleri Bakanı Fidan: 3. Dünya Savaşı riski var
20:47 AB’den İsrail’le ilgili kritik uyarı: Yavaş yavaş ilhak ediyor AB'den İsrail'le ilgili kritik uyarı: Yavaş yavaş ilhak ediyor
20:02 Moskova’daki Savunma Araştırmaları Enstitüsü’nde yangın: 8 kişi hayatını kaybetti Moskova'daki Savunma Araştırmaları Enstitüsü'nde yangın: 8 kişi hayatını kaybetti
23:10 Hiç de göründüğü gibi değilmiş İşte Montella ile Arda arasındaki yelek krizinin perde arkası Hiç de göründüğü gibi değilmiş! İşte Montella ile Arda arasındaki yelek krizinin perde arkası
21:47 Adı Fenerbahçe ile anılıyordu Morata’dan taraftarları heyecanlandıran hareket Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Morata'dan taraftarları heyecanlandıran hareket
21:18 Kimse bunu beklemiyordu Arda Güler için sürpriz transfer çağrısı Kimse bunu beklemiyordu! Arda Güler için sürpriz transfer çağrısı
21:15 İmamoğlu, kendisine karşı “Erdoğan“ diye bağıran taraftarlara bakın nasıl yanıt verdi İmamoğlu, kendisine karşı "Erdoğan" diye bağıran taraftarlara bakın nasıl yanıt verdi
20:51 Tekirdağ’da 10 gündür kendisinden haber alınamayan genç kadın evinde ölü bulundu Tekirdağ'da 10 gündür kendisinden haber alınamayan genç kadın evinde ölü bulundu
20:14 Masadaki rakam öyle böyle değil Bayern Münih’te Hakan Çalhanoğlu seferberliği Masadaki rakam öyle böyle değil! Bayern Münih'te Hakan Çalhanoğlu seferberliği
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 23:26:19. #1.12#
SON DAKİKA: Ardahan'da yiyecek arayan kurt sürüsü havadan görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement