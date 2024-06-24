Ardahan'da kurt sürüsü böyle görüntülendi
ARDAHAN - Ardahan'da yiyecek arayan kurt sürüsü havadan görüntülendi.
Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki görüntülerde merada yeşilliklerde ilerleyen kurt sürüsü görüntülendi. Çıldır ilçesine bağlı eski Beyrehatun köyü yayla yolunda ilerleyen kurt drone ile görüntülendi. Doğa fotoğrafçısı Doğu Yılmaz, arazide çekim yaparken kurt sürüsüne rastladı.
Yılmaz, yayla yolunda sürü halinde gezen ve yiyecek arayan sürünün görüntülerini dron ile kaydetti. Havadan dron sesinin geldiği yöne doğru bakan kurtlar, bir süre bölgede gezindikten sonra dağlık alana giderek gözden kayboldu.
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