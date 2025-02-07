Ardahan'da Yoğun Kar Yağışı

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Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor

ARDAHAN - Ardahan'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Sıfırın altında 25 dereceleri bulan soğukların ardından kentte yaşayanlar, bu sabaha kar yağışı ile uyandı. Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreyi aştığı kentte ulaşımda aksamalar da yaşandı.

Ardahan genelinde kar yağışı etkisini gösterdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı durumda bulunan yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

Ardahan Üniversitesinde okuyan Ahmat Abdelressoul, ilk defa karla Ardahan'da tanıştığını söyleyerek, "İlk defa karla tanışıyorum. Gerçekten çok güzel bir duygu" dedi.

Yusuf Hüseyin ise ilk defa kar ve soğuk havayla tanıştığını söyledi.