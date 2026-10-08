Ardahan\'da yoğun sis Güney ve Kuzey Çevre yollarında görüş mesafesini düşürdü

Ardahan'da yoğun sis Güney ve Kuzey Çevre yollarında görüş mesafesini düşürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ardahan'da gece hava sıcaklığının düşmesiyle oluşan yoğun sis, kent genelinde görüş mesafesini yer yer düşürdü. Sis özellikle Güney ve Kuzey Çevre yollarında etkisini yoğunlaştırdı.
Ardahan'da yoğun sis etkisini gösterdi.
Gece hava sıcaklığının düşmesiyle kentte yoğun sis oluştu.
Sis, kent genelinde görüş mesafesini yer yer düşürdü.
Sis özellikle Güney ve Kuzey Çevre yollarında etkisini yoğunlaştırdı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?