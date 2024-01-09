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Ardahan'da Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Ardahan'da Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Operasyonu

Ardahan'da jandarmanın yol kontrolünde durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, boynuna asılı muska kılıfında uyuşturucu bulunan M.A. gözaltına alındı. Otobüste yapılan aramada metamfetamin, sentetik kannobinoid ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Ardahan\'da Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Operasyonu
09.01.2024 - 10:42,
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ARDAHAN'da jandarmanın yol kontrolünde durdurulan yolcu otobüsünde, boynuna asılı muska kılıfında uyuşturucu bulunan M.A. gözaltına alındı.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Çamlıçatak Jandarma Karakol Komutanlığı'nca önceki gün yapılan yol emniyet ve kontrol devriyesinde bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yolculuk eden Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli çıkan hükümlü M.A.'nın üzerinde yapılan kaba üst aramasında boynundaki muska kılıfına gizlenmiş kağıda sarılı 3 gram metamfetamin, 1.5  gram sentetik kannobinoid (bonsai) uyuşturucu ve uyarıcı madde ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ele geçirildi. Gözaltına alınan M. A. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA
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Jandarma, Ardahan, Güvenlik, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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