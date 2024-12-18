Ardahan\'da Yolda Kalan Sürücülere İkram

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Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Türkgözü-Posof- Damal kara yolunun açılmasını bekleyen sürücülere, çorba ve kumanya ikramında bulunuldu.

Kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Posof ilçesi girişinde, başta tırlar olmak üzere çok sayıda araç yolda kaldı.

Posof Kaymakamı Mehmet Fatih Kestioğlu, ulaşımın aksadığı yolda bekleyen araçların sürücülerini ziyaret etti.

Sürücülere geçmiş olsun dileğinde bulunan Kestioğlu, "Sizlere selam vermek istedik. Yolun açılmasıyla yola devam edeceksiniz. Şimdilik yol, kar ve yoğun tipi nedeniyle kapalı. Biz de sizi yalnız bırakmamak adına buradayız, devletimiz yanınızda." dedi.

Ekipler, sürücülere çorba ve çeşitli kumanyalar ikram etti.