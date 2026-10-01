Ardahan\'daki Kafkas Arı Müzesi, 4 bin 600 ziyaretçiye canlı arı ve simülasyon sundu

Ardahan'da, arıcılık ve arı ürünleri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yaklaşık 2 yıl önce kurulan Türkiye'nin ilk kamuya ait Kafkas Arı Müzesi, bugüne kadar 4 bin 600 ziyaretçiyi ağırladı.

Dünyanın dört önemli arı ırkından biri kabul edilen Kafkas arısının tanıtılması ve korunması amacıyla Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi bünyesinde kurulan müze ilgi görüyor.

150 metrekarelik müzede ziyaretçiler, arı sesi eşliğinde Kafkas arısının özellikleri ve arıcılık hakkında bilgi edinirken, canlı arıları ve sanal gerçeklikle kovan içindeki yaşamlarını gözlemleyebiliyor.

Müzede, Ardahan'ın 1600'ün üzerinde bitki türünü barındıran flora zenginliği ile ballı ve polenli bitkiler tanıtılırken, Türkiye'nin farklı bölgelerinden bal çeşitlerinin sergilendiği bölüm ile gözlem kovanı da ziyaretçilere farklı deneyimler sunuyor.

Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürü Sinan Aydın, AA muhabirine, Ardahan'ın Kafkas arısının ana vatanı olması ve zengin florası nedeniyle arıcılıkta önemli bir merkez olduğunu söyledi.

Müzenin arıcılığa ilişkin bilgi ve farkındalığı artırmak amacıyla kurulduğunu belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Burası kamuya ait ilk arı müzesi olma özelliğine sahip. Açılışından bu yana geçen yaklaşık 2 yıllık süreçte yoğun ilgi gördü. Bu dönemde yaklaşık 4 bin 600 kişi müzemizi ziyaret etti. Müzemiz, 7'den 77'ye geniş bir ziyaretçi kitlesinin, her kesimden ve her öğrenim düzeyinden vatandaşın arıcılık ve arı ürünleri konusunda bilgi sahibi olduğu bir mekan haline geldi."

Arının anatomisi bu müzede

Müzenin özellikle çocuk ve gençlerin arılara yönelik bakış açılarını değiştirdiğini, ziyaret defterine yazılan ifadelerden anladıklarını dile getiren Aydın, "Bazı gençlerimiz, bal arısını veya arıyı hiç tanımadığını, arılardan korktuğunu ve nefret ettiğini yazmış. Fakat bu müze gözleminden sonra, bal arısına ve arı ürünlerine karşı ilgi duyduğunu ve arıyı sevdiğini belirtmiş. Bu aslında müzemizin başarıya, hedefine ulaştığının en önemli göstergelerinden biri." dedi.

Aydın, ziyaretçilerin arının anatomisini bizzat heykellerle de görme imkanı bulduğunu anlatarak, "Ziyaretçilerimiz finali, kurumumuz tarafından yapılan, dünyada ilk ve tek olan arı simülasyonuyla yapıyor. Bu gözlükle bal arısının dünyasına giriş yapmış oluyorlar. Özellikle gençlerimizde arıcılık noktasında 'Bu işleri yapabilir miyim?' diye ciddi bir albeni oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Müzenin artık yalnızca Ardahan ve Türkiye'den değil, Kafkasya bölgesinden de ziyaretçi ağırladığını belirten Aydın, son yıllarda Arap ülkelerinden gelen turistlerin de müzeye ilgi göstermeye başladığını kaydetti.