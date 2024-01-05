Ardahan Göle\'de Minibüs Şarampole Devrildi: 7 Yaralı

Ardahan'ın Göle ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Göle- Kars kara yolunun Balçeşme köyü girişinde bir minibüs şarampole devrildi.

Kar ve tipi nedeniyle devrildiği tahmin edilen aracı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Vatandaşların da araçtan çıkarılmasına yardımcı olduğu 7 yaralı, bölgeye gelen ambulanslarla Göle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Minibüsün bölgeden kaldırılması için çalışma başlatıldı.