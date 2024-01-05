 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ardahan Göle'de Minibüs Şarampole Devrildi: 7 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Ardahan Göle'de Minibüs Şarampole Devrildi: 7 Yaralı

Ardahan'ın Göle ilçesinde, Göle-Kars kara yolunun Balçeşme köyü girişinde bir minibüs şarampole devrildi. Kar ve tipi nedeniyle meydana gelen kazada, 7 kişi yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulanslarla yaralılar Göle Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Minibüsün kaldırılması için çalışmalar başlatıldı.

Ardahan Göle\'de Minibüs Şarampole Devrildi: 7 Yaralı
05.01.2024 - 19:23,  Güncelleme: 19:25
Abone Ol

Ardahan'ın Göle ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Göle- Kars kara yolunun Balçeşme köyü girişinde bir minibüs şarampole devrildi.

Kar ve tipi nedeniyle devrildiği tahmin edilen aracı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Vatandaşların da araçtan çıkarılmasına yardımcı olduğu 7 yaralı, bölgeye gelen ambulanslarla Göle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Minibüsün bölgeden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ardahan, Kars, Göle, Ulaşım, Hastane, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahan Göle'de Minibüs Şarampole Devrildi: 7 Yaralı - Son Dakika


20:06
Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
19:24
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
19:10
Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok
18:51
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cuma namazı çıkışı protesto edildi DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cuma namazı çıkışı protesto edildi
18:07
Tunceli Belediye BaşkanıMaçoğlu, İstanbul Kadıköy'den belediye başkan adayı olacak Tunceli Belediye BaşkanıMaçoğlu, İstanbul Kadıköy'den belediye başkan adayı olacak
17:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız
17:40
Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de 'Oynamasın' diyor Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de "Oynamasın" diyor
16:52
Juventus Kenan Yıldız kararını verdi Juventus Kenan Yıldız kararını verdi

Son Dakika
20:06 Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
19:24 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
19:10 Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok
18:51 DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cuma namazı çıkışı protesto edildi
18:07 Tunceli Belediye BaşkanıMaçoğlu, İstanbul Kadıköy'den belediye başkan adayı olacak
17:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız
17:40 Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de "Oynamasın" diyor
16:52 Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:34 Tunceli'de bir kişi, husumetli olduğu kişiyi av tüfeğiyle öldürdü
16:16 Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 20:37:32. #1.12#
SON DAKİKA: Ardahan Göle'de Minibüs Şarampole Devrildi: 7 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement