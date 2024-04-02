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Ardahan'ın Çıldır ilçesinde belediye başkanı kurayla belirlenecek - Son Dakika
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Ardahan'ın Çıldır ilçesinde belediye başkanı kurayla belirlenecek

Ardahan\'ın Çıldır ilçesinde belediye başkanı kurayla belirlenecek

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti ve CHP belediye başkan adaylarının oylarının eşit çıktığı Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, belediye başkanı kurayla belirlenecek. CHP'nin adayı Nurettin Aygün ile AK Parti'nin adayı Kemal Yakup Azizoğlu, seçimde 452'şer oy aldı. Oyların eşit çıkması sonrası iki partinin de seçim kuruluna yaptığı itiraz reddedildi. İlçenin belediye başkanı, bugün kurayla belirlenecek.

02.04.2024 14:13
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, AK Parti ve CHP belediye başkan adaylarının oylarının eşit çıktığı Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, belediye başkanı kurayla belirlenecek.

Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'nin adayı Nurettin Aygün ile AK Parti'nin adayı Kemal Yakup Azizoğlu, seçimde 452'şer oy aldı.

Oyların eşit çıkması sonrası iki partinin de seçim kuruluna yaptığı itiraz reddedildi.

İlçenin belediye başkanı, bugün kurayla belirlenecek.

Kaynak: AA

AK Parti, Ardahan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahan'ın Çıldır ilçesinde belediye başkanı kurayla belirlenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ardahan'ın Çıldır ilçesinde belediye başkanı kurayla belirlenecek - Son Dakika
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