Ardahan Ortageçit köyünde kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti
Ardahan merkeze bağlı Ortageçit köyündeki kayalıklar mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle kayalıklardan düşen kişi yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Ardahan merkeze bağlı Ortageçit köyünde kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti.
Kayalıklar mevkisinde Tuncer B. (50), henüz belirlenemeyen nedenle kayalıklardan düştü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Tuncer B'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirledi.
Kaynak: AA
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