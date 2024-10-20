Ardahan-Şavşat Yolu Yeniden Açıldı

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Kar ve yoğun tipi sonucu oluşan buzlanma nedeniyle tır ve ağır tonajlı araçların geçişine kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü.

Ardahan'ın yüksek noktalarında etkisini artıran kar ve tipi sebebiyle kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda buzlanma meydana geldi.

Buzlanmanın yoğunlaştığı Sahara mevkisinde 18 tır yolda kaldı.

Ekipler, yolu Değirmenli köyü mevkisinden itibaren ağır tonajlı araçların geçişine kapattı. Küçük araçlardan ise kışlık lastiği olanlara izin verildi.

Karayolları ekipleri, yolun yeniden normale dönmesi için çalışma başlattı.

Tuzlama ve kar küreme çalışmasıyla kara yolu, tüm araç geçişlerine açıldı. Sahara mevkisinde yolda kalan 18 tır da kurtarıldı.