Ardahan Üniversitesi, Afet ve İtfaiye Oyunları Yarışması\'nda birinci oldu

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Burdur'da 17 üniversitenın katılımıyla düzenlenen Afet ve İtfaiye Oyunları Yarışması'na birinci olan Ardahan Üniversitesi Nihat Delibalta Göle Meslek Yüksekokulu öğrencileri, ilçede davul zurnayla karşılandı.

Burdur Belediyesi ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) işbirliğiyle düzenlenen üniversitelerdeki 17 takımın ve 186 sporcunun katılımıyla gerçekleşen oyunlarda şampiyonluk kupasını kaldıran Nihat Delibalta Göle Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri için karşılama töreni düzenlendi.

Şampiyon olan öğrenciler, yüksekokul idaresi, öğretmenler ve öğrenciler tarafından coşkuyla karşılandı. Öğrencilerin başarısı, okul önünde davul ve zurna eşliğinde halay çekilerek kutlandı, ilçe merkezinde konvoy yapıldı.

MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Bora Topal, AA muhabirine, şampiyonluğun kısa zamanda çok çalışılarak kazanıldığını söyledi.

Okul olarak, 2010'da eğitim-öğretim hayatına başladıklarını dile getiren Topal, "Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümümüz de 2020 yılında bünyemizde eğitimine başladı. Bölümümüz, bu sene ilk kez yapılan oyunlarda zorlu rakiplerin arasından sıyrılarak birinci oldu. Bu başarıda emeği geçen tüm öğretmenleri ve öğrencileri canı gönülden takdir ediyorum." dedi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Burdur Belediyesi ile yarışmada desteğini esirgemeyen Ardahan Üniversitesi yönetimine teşekkür eden Topal, başarılarının artarak devam edeceğini belirtti.