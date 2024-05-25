Ardahan Üniversitesi, Afet ve İtfaiye Oyunları Yarışması'nda birinci oldu - Son Dakika
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Ardahan Üniversitesi, Afet ve İtfaiye Oyunları Yarışması'nda birinci oldu

Ardahan Üniversitesi, Afet ve İtfaiye Oyunları Yarışması\'nda birinci oldu

Burdur'da düzenlenen Afet ve İtfaiye Oyunları Yarışması'na katılan 17 üniversite arasından birinci olan Ardahan Üniversitesi Nihat Delibalta Göle Meslek Yüksekokulu öğrencileri, ilçede büyük bir coşkuyla karşılandı. Şampiyonluk kupasını kaldıran öğrenciler, davul zurna eşliğinde halay çekilerek kutlandı ve ilçe merkezinde konvoy yapıldı. Ardahan Üniversitesi yönetimi ve öğretmenleri tarafından takdir edilen öğrencilerin başarısı, kısa sürede çok çalışarak elde edildiği vurgulandı.

25.05.2024 13:55
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Burdur'da 17 üniversitenın katılımıyla düzenlenen Afet ve İtfaiye Oyunları Yarışması'na birinci olan Ardahan Üniversitesi Nihat Delibalta Göle Meslek Yüksekokulu öğrencileri, ilçede davul zurnayla karşılandı.

Burdur Belediyesi ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) işbirliğiyle düzenlenen üniversitelerdeki 17 takımın ve 186 sporcunun katılımıyla gerçekleşen oyunlarda şampiyonluk kupasını kaldıran Nihat Delibalta Göle Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri için karşılama töreni düzenlendi.

Şampiyon olan öğrenciler, yüksekokul idaresi, öğretmenler ve öğrenciler tarafından coşkuyla karşılandı. Öğrencilerin başarısı, okul önünde davul ve zurna eşliğinde halay çekilerek kutlandı, ilçe merkezinde konvoy yapıldı.

MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Bora Topal, AA muhabirine, şampiyonluğun kısa zamanda çok çalışılarak kazanıldığını söyledi.

Okul olarak, 2010'da eğitim-öğretim hayatına başladıklarını dile getiren Topal, "Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümümüz de 2020 yılında bünyemizde eğitimine başladı. Bölümümüz, bu sene ilk kez yapılan oyunlarda zorlu rakiplerin arasından sıyrılarak birinci oldu. Bu başarıda emeği geçen tüm öğretmenleri ve öğrencileri canı gönülden takdir ediyorum." dedi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Burdur Belediyesi ile yarışmada desteğini esirgemeyen Ardahan Üniversitesi yönetimine teşekkür eden Topal, başarılarının artarak devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA

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